快訊／中山砍人案已知6名傷者情形，其中兩人OHCA
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
捷運中山站一帶出現大規模隨機砍人案！一名頭戴防毒面罩的男子在台北車站投擲多枚煙霧彈，並砍傷阻擋民眾後，竄逃至捷運中山站，沿途再度丟擲煙霧彈，並持刀砍傷多人後追砍至誠品南西店；遭警方包圍後兇嫌墜樓送醫。目前已累積至少十餘人受傷。
目前已知傷者情況如下：
1.男姓30歲，外科OHCA，送新光。
2.男姓30歲，外科OHCA，送馬偕。
3.男姓20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。
4.男姓30歲，頸部外傷，送台大。
5.女姓56歲，肩部割傷，送中興。
6.女姓50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。
更多FTNN新聞網報導
北車煙霧彈男逃至中山隨機砍人！遭警圍堵墜樓 「失去生命跡象」送馬偕搶救中
快訊／中山隨機砍人男闖入誠品南西店！多人中刀傷勢不明 兇嫌受包圍後墜樓
57歲英勇男阻煙霧彈惡徒！遭嫌犯預藏利器猛刺背部 大量出血命危急送台大醫院
