快訊／中山站驚傳砍人！南西誠品店員還原店內情形 「當下只想跑進倉庫避難」

中山驚傳砍人案。（圖／翁靖祐攝）

台北車站12月19日驚傳恐怖攻擊，有男子在車站內施放煙霧彈又砍人，導致2人受傷，其中一人命危，而犯嫌犯案後逃逸，如今又傳跑到中山區百貨公司,施放煙霧彈後又再砍人。在南西誠品1樓Aesop的店員向記者還原狀況，表示當時店內的客戶突然狂跑，並聽到緊急事故鈴，3名店員見狀隨即躲進倉庫內部避難。目前3名店員坐在誠品外，他們向表示認不清楚後續是否要回去完成收尾工作，如今也還在釐清狀況。

