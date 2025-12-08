快訊／中度磁暴39小時！衛星導航、無線電通訊恐中斷

記者蔣季容／台北報導

中度磁暴39小時，導航、通訊恐中斷。（圖／氣象署提供）

中央氣象署今（8）日14時30分發布太空天氣警示訊息，指出9日凌晨5時將發生中度地球磁場擾動，持續時間39小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署表示，受到太陽表面活躍區(AR4299)於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

氣象署提醒，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

