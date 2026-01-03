快訊／中投公路驚傳墜橋意外！民眾見黑影掉落 驚見30歲男倒臥河床亡

記者陳佳鈴／台中報導

有民眾直擊人影從橋上墜落，趨前查看後赫然發現一名男子倒臥在下方的乾涸河道。(示意圖/資料照)

台中與南投交界的中投公路「烏溪大橋」，今日（3日）下午 1 時許驚傳墜橋案件。有民眾直擊人影從橋上墜落，趨前查看後赫然發現一名男子倒臥在下方的乾涸河道，嚇得立即報案。

台中市與南投縣消防局接獲報案後，分別派出國光、碧興及草屯分隊共多名人力趕赴現場。救護人員抵達中投公路14K處橋下時，發現該名年約 30 歲的男子已無生命跡象，明顯死亡。由於河床地形崎嶇，警消正嘗試將遺體運出，至於男子身分及墜橋原因，仍待進一步調查釐清。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

