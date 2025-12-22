快訊／中捷收炸彈威脅！盧秀燕下令「全城戒備」:一級維安 96據點1次看

記者陳佳鈴／台中報導

台中市長盧秀燕今（22）日對此嚴正表示，台中市已進入「全城戒備」狀態。精確盤點出全市 96 處一級維安據點。(圖／翻攝畫面)

受台北車站及北捷隨機攻擊事件影響，網路上近期出現多起模仿言論，甚至台中捷運系統接獲炸彈恐嚇訊息，預告將在今天下午1時30分放置爆裂物，目前警方已提高戒備。台中市長盧秀燕今（22）日對此嚴正表示，台中市已進入「全城戒備」狀態。精確盤點出全市 96 處一級維安據點，將投入最高密度的警備武裝與民間保全。

盧秀燕今日出席活動受訪時指出，年末是台中觀光與活動的高峰期，除了市府主辦的跨年晚會，更有五月天、頑童等多場重量級演唱會。考量到取消活動牽連甚廣，市府決定維持原定計畫，但維安層級將大幅升級。盧秀燕強調，針對網路出現揚言放炸彈或自稱嫌犯兄弟等脫序言論，市府絕對嚴防模仿效應，務必讓市民與遊客能安心參與活動。

盧秀燕也進一步指出，市府已精確盤點出全市 96 處一級維安據點，將投入最高密度的警備武裝與民間保全，確保所有活動在安全無虞的前提下照常舉行。

為防堵任何攻擊縫隙，市府已將全市 96 處人群聚集的高風險區域列入重點布防。部署範圍分為三大區塊：

交通樞紐（39處）：包括台中捷運全線各站、各大火車站及重要轉運站。 大型場館：舉行演唱會的體育場、洲際棒球場及藝文人口密集地。 指標商圈：全市大型百貨公司、購物中心及知名熱門商圈。

除了調度現有警力極大化「見警率」外，盧秀燕更下達動員令，要求百貨商場保全在此期間「全員出勤」；同時，基層各里守望相助隊也將全面加入巡守戰線。市府亦要求商圈管委會與業者提出具體的安全應對方案，建構從中央到地方、從官方到民間「滴水不漏」的防護網。

