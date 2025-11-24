快訊／中日爭端延燒！中國媒體爆：12條中日航線「取消全部航班」

大陸中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消，如今航班取消規模似乎進一步擴大，中國媒體《第一財經》今（24）日透露，根據最新數據，已有多達12條中日航線取消全部航班。

據中國財經媒體《第一財經》24日報導，根據航班管家DAST數據，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。

中國財經媒體《第一財經》24日報導，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。（圖／翻攝自第一財經公眾號）

《第一財經》指出，監測數據顯示，未來一週赴日計劃航班取消率，將在12月27日達到21.6%，是1個月以來最高值。取消率靠前的航線包含「天津濱海-關西國際（65.0%）」、「南京祿口-關西國際（59.4%）」、「廣州白雲-關西國際（31.3%）」、「上海浦東-關西國際（30.1%）」。

中國外交部、教育部、文旅部接連發出公告，提醒中國公民暫勿前往日本。（圖／翻攝自pixabay）

此前，高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有至少50萬張赴日機票遭取消。

