快訊／中榮遭爆3醫師放任「無照廠商代刀」！衛福部今發函要查了

記者簡浩正／台北報導

台中榮總驚傳無照醫材廠商進開刀房執刀！中部醫學中心之一、台中榮民總醫院今（7）日被爆出多位任職於神經外科內醫師，疑似放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，自己則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術。對此，台中榮總否認廠商進手術室執刀外，衛福部則表示今日會發函給台中市衛生局來做查明動作。

根據媒體報導，台中榮總的神經外科鄭姓醫師、楊姓醫師與在網路上小有名氣、擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖姓醫師，對外主打「脊椎手術是吃飯的技能」，卻均被指出3人在進行脊椎內視鏡微創手術（針對骨刺、坐骨神經痛、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀根治），在未經病人同意下，於病人麻醉時，放任無照醫材廠商手術執刀。

據了解，該名無照醫材廠商長年進出手術房內「執刀」，綽號「小老鼠」，更是台中榮總神外的隱形地下指定「主刀醫師」，但其真實身分卻僅僅只是醫材廠商，主要針對內視鏡器材之相關更換。

知情人士指出，過去醫材廠商進入手術房內並非特例，由於現代醫學進步速度快，醫材更迭速度往往來不及讓醫護人員熟練安裝，因此廠商往往也會利用自身專業，進入手術房內協助器材組裝，但僅限在非無菌區內，僅能以口頭指導，協助刷手護士（器械護士）組裝器材，不能進入無菌區內，遑論直接手術執刀。

針對上述中榮事件，衛福部醫事司副司長劉玉菁回覆《三立新聞網》表示，今日有看到該新聞，今日會發函給台中市衛生局做查明動作，後續則依衛生局查明情況去裁處，若有違法就依相關條文裁罰。記者詢問約需多久時間？她說會依地方衛生局排查作業時間而定，如針對此事可能就需要找熟悉手術室的專家等，可能至少一個月。

對此，台中榮總今發布新聞稿表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

