快訊／中榮3醫師遭爆放任「無照廠商代刀」！台中地檢署分案偵查中

記者吳泊萱／台中報導

台中榮民總醫院遭爆料，3名神經外科醫師讓無照醫材廠商進開刀房執刀手術，台中衛生局獲報立即派員前往稽查，全案已於7日函送地檢署。中檢證實目前已分「他」字案偵辦中。

台中榮總醫院遭媒體報導，神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅與網紅醫師廖致翔放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

對此，台中榮總強調已成立專案小組調查，由於爆料影片相當模糊，確切發生時間、地點及醫師身分、廠商身分仍有待確認釐清。衛福部則要求台中榮總於一週內提出報告。

台中衛生局也在昨日（7日）派員前往稽查，但因部分醫師手術或外院門診未能即時查訪，衛生局將另行約談，後續將彙整相關人員陳述及事證，依醫師法及醫療法規定處辦。若查證屬實，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月至5年有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；另外，院方若容留密醫，依法最高可罰50萬元，情節重大者，可處停業或廢止開業執照。

目前台中衛生局已於7日函請台中地檢署介入偵辦，中檢於今日（8日）分「他」案由檢察官偵辦。

