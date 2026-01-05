快訊／中橫重大事故！19歲男大生騎車出遊 過彎失控墜谷命危

記者呂彥／花蓮報導

陳姓男大疑過彎失控，自撞路邊護欄後墜落10公尺深的山谷。（圖／翻攝畫面）

花蓮中橫台8線今天（5日）上午10時許發生一起意外事故，東華大學19歲陳姓男大生與同學相約出遊，沿中橫要到武嶺遊玩，途中行經臺8線179K處時，疑因過彎失控，自撞路邊護欄後墜落10公尺深的山谷，警消獲報到場救援，男大生被吊掛救起，但無呼吸心跳命危送醫搶救中。

警消指出，5日上午10時許，中橫臺8線179K處發生事故，經查，東華大學生陳姓男大生(19歲)和同學相約共6人出遊，一行人上午8時許從東華大學出發，欲沿著中橫太魯閣要到武嶺遊玩，行經臺8線179公里處時，陳男疑似過彎失控，不慎自撞護欄後摔出邊坡，墜落約10公尺山谷。

警消人員獲報到場救援，以吊掛器材車把傷者從山谷救起，但陳姓男大生被救起時已無呼吸心跳，現已送往花蓮慈濟醫院搶救中。

