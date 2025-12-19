快訊／中正橋下驚悚命案！河面飄黑灰衣褲「紅鞋女屍」 警方打撈上岸展開調查

中正橋下河面今上午發現女性遺體，警消到場打撈並封鎖現場調查。（翻攝畫面）

連接台北市與新北市的重要幹道中正橋，今（19日）上午驚傳命案！一名民眾行經橋邊時，發現河面有異物隨水載浮載沉，靠近查看後驚覺疑似人體，隨即通報警消。救援人員到場後打撈上岸，確認為一名女性，詳細身分與死因仍有待進一步釐清。

中正橋下為何會出現女屍？警方初步說明現況

警方指出，上午約11時接獲通報，地點位於連接雙北的中正橋下河面。警消到場後迅速展開搜索，並將漂浮在水面上的遺體打撈上岸，初步確認為女性死者。

該名女性死者衣著特徵？

根據現場觀察，死者身穿黑色上衣、灰色長褲，腳上穿著紅色鞋子，身體表面未發現明顯外傷，現場並未留下明確可辨識身分的物品。

河面漂浮女屍身分是誰？是否涉及意外或其他因素？

警方表示，目前已著手確認死者身分，通知家屬前來協助指認。同時，案件已依規定報請地檢署進行相驗，以釐清確切死因與是否涉及其他因素。

