快訊／中颱鳳凰逼近！ 花蓮秀林鄉部分地區12點起停班課

（圖／CTWANT）

今（10）日稍早花蓮縣秀林鄉公所宣布，為進行撤離及收容整備工作，秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含蓋天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地區）及和平村，自今日中午12時開始停止上班、停止上課。

此外，花蓮縣光復鄉今日亦全日停止上班、停止上課。中度颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署最快今（10）日傍晚發布海上颱風警報、明（11）日發布陸上颱風警報，13日（週四）前須慎防強風、豪雨、大浪。

另一方面，農業部林業及自然保育署花蓮分署10日一早緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達紅色警戒。對此，花蓮縣政府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動強制疏散撤離收容等避難作業，初步針對警戒區內5500人進行強制撤離。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

型男里長家務戰1／曾陷買春風波！喬天鼎控前妻家暴 幼女大面積瘀血視訊求救

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子

趙露思音樂會「謝謝新公司」 傳伯樂、前老闆為新東家經紀人