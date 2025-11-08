中颱鳳凰開眼了！最快週二發布陸警 最新路徑曝：又肥又厚
生活中心／彭淇昀報導
鳳凰開眼了！鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格為中度颱風，未來有機會挑戰強颱。氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。
根據氣象署最新觀測資料顯示，今（8）日14時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度，向西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺。
中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。
張竣堯指出，下週三前後颱風本體將更接近台灣，屆時中南部降雨有機會明顯增加，並伴隨較強風勢，但雨勢、風勢強度仍取決於颱風登陸前是否因通過呂宋島地形而減弱。若颱風路徑與移動速度無太大改變，張竣堯預估下週一上半天將發布海上颱風警報，下週二視情況擴大為陸上警報。不過鳳凰颱風路徑在北轉過程仍具變數，需隨時留意最新氣象資訊。
前中央氣象局長鄭明典也表示，鳳凰颱風對流爆發，從昨晚開始強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了，「颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！」
