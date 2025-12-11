快訊／主場不保？「解約新竹棒球場討保證金」公文流出 龍來回應了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹棒球場明年到底能否開場營運？民進黨籍新竹市議員楊玲宜，昨（10日）公開吹哨者提供的公文，顯示龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本，市府則稱「相關處理均依法依約進行」。對此，龍來公司今日也做出回應，表示「將會審慎評估所有選項」。

民進黨新竹市議會黨團昨（10日）公開吹哨者提供的公文。（圖／翻攝畫面）

楊玲宜昨日在市議會臨時會工務處與教育處進行棒球場改善進度專案報告時出示公文，內容提到龍來的委任律師事務所在今年7月曾發文給市政府，提到1⽉24⽇發函請求新⽵市政府就契約是否繼續履⾏進⾏協商，但新⽵市政府超過2個⽉仍未回覆協商之具體時程，一直到4月8日龍來再發函要終止全部契約，市府才在4月18日召開協商會議，但雙方依舊協商無果，龍來表明希望市府儘速辦理履約保證⾦之返還事宜。

楊玲宜指出，代理市長邱臣遠早在今年初就知曉龍來欲解約的事實，卻在議事殿堂上公然向劉崇顯議員說謊。面對議員提問質詢，教育處代理處長不僅問東答西，甚至閃爍其詞，不願正面回應市府將如何處理與龍來的合約關係，以及後續失去新竹主場的備案為何？

龍來公司今（11日）針對解約的問題回應。（圖／資料畫面）

楊玲宜提到，代理市長邱臣遠早在年初就知道龍來要解約的事實，卻在質詢時說謊，教育處在議員質詢時，更是問東答西、閃爍其詞，也未正面回答市府與龍來的契約關係，怒批高虹安的政治惡鬥結果，就是讓新竹人即將失去新竹的主場，「明年不會有職棒開打，更不會有WBC賽事。」

根據《自由時報》報導，龍來公司今日也回應「目前龍來公司與新竹市政府間仍保有合作關係，考量球場重啟時程、營運成本與未來可行性，我們將會審慎評估所有選項。後續相關討論也都會在互信基礎上，依法進行。公司持續致力於推廣棒球運動，也願意與市府、各級學校及體育界保持良好合作。」

