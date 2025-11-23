亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年

實習記者藍子瑄／台北報導

台鐵列車遭大面積塗鴉。（圖／讀者提供）

今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站發車前巡檢時被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。

台鐵公司指出，上午巡檢時發現，第1108次列車第4車廂山側車體出現大片塗鴉痕跡，研判疑為昨晚收班後遭人破壞。清潔公司「斯巴克」第一時間嘗試清除，但因油漆附著嚴重，無法在短時間內處理，只能臨時更換編組，於早上6時49分發車，造成列車延誤約5分鐘。

台鐵也將配合路警，調閱監視器畫面，查看有無可疑人員及歹徒進入場區之可能路線，一旦確認犯案者身分立即啟動求償事宜。

台鐵表示，已報案由鐵路警察循線偵辦，並依《鐵路法》第68條之2規定，凡以竊取、毀壞或其他非法方式危害重要鐵路機構、車站或設施正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科新台幣1,000萬元以下罰金。

台鐵強調，列車塗鴉不僅影響外觀與形象，更可能損及車體結構與安全維護，後續清洗及修復費用將全數向行為人求償，「絕不姑息任何破壞行為」。

此外，台鐵公司也補充，上午9時13分樹林站通報，樹林站南側軌道區間有鐵道迷為拍照闖入路線，導致列車緊急停車。站員於9時25分將該名男子帶回交由鐵路警察處理，路線恢復正常行駛，共影響3列車、延誤約8分鐘。

