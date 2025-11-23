亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
實習記者藍子瑄／台北報導
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站發車前巡檢時被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。
台鐵公司指出，上午巡檢時發現，第1108次列車第4車廂山側車體出現大片塗鴉痕跡，研判疑為昨晚收班後遭人破壞。清潔公司「斯巴克」第一時間嘗試清除，但因油漆附著嚴重，無法在短時間內處理，只能臨時更換編組，於早上6時49分發車，造成列車延誤約5分鐘。
台鐵也將配合路警，調閱監視器畫面，查看有無可疑人員及歹徒進入場區之可能路線，一旦確認犯案者身分立即啟動求償事宜。
台鐵表示，已報案由鐵路警察循線偵辦，並依《鐵路法》第68條之2規定，凡以竊取、毀壞或其他非法方式危害重要鐵路機構、車站或設施正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科新台幣1,000萬元以下罰金。
台鐵強調，列車塗鴉不僅影響外觀與形象，更可能損及車體結構與安全維護，後續清洗及修復費用將全數向行為人求償，「絕不姑息任何破壞行為」。
此外，台鐵公司也補充，上午9時13分樹林站通報，樹林站南側軌道區間有鐵道迷為拍照闖入路線，導致列車緊急停車。站員於9時25分將該名男子帶回交由鐵路警察處理，路線恢復正常行駛，共影響3列車、延誤約8分鐘。
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
排隊爆滿的必比登牛肉麵突店休！饕客崩潰：想吃得再等 網湧入留言祈福
台灣服務業「可悲」？他撞碎燈罩 店員竟道歉不求償 網嘆：被逼成這樣
中年男突噴「紅色嘔吐」！崩潰女乘客是她 北捷：備有嘔吐袋、拜託索取
日本「想去又不敢去」？流感燒＋熊出沒 台灣旅客卻瘋喊：現在去最爽
其他人也在看
影/七堵區間車遭塗鴉客亂畫 台鐵怒：抓到嫌犯立刻求償
太可惡！停靠在台鐵七堵站的區間車，今（23日）清晨被發現車廂外側慘遭大面積噴漆，只能緊急更換車組，導致發車誤點5分鐘，台鐵表示目前已向警方報案，嫌犯一落網將立即向對方求償。中天新聞網 ・ 6 小時前
超危險！桃園「移動城堡」多次趴趴走 車主聽到要開單急了
桃園街頭出現「移動城堡」！ 轎車車頂上載著大量雜物，有行李箱、收納箱，甚至還有小沙發，所有物品都用繩索固定，看起來相當危險。其實這輛車已經多次出沒在桃園市區，而大量雜物都是車主撿來的二手物品，要載到虎頭山公園拍賣。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
TWICE志效現身高雄輕軌！演唱會隔天起床晨跑超自律 網：輕軌乘客賺到
韓國超人氣女子天團TWICE週末在高雄世運主場館舉辦出道十年世界巡迴演唱會，連續兩日高強度演出，相當考驗體力。不過今日（11/23）一大早不少粉絲還在睡覺時，隊長志效卻已爬起來在輕軌旁慢跑，讓網友直言「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄」。太報 ・ 3 小時前
列車遭大面積噴漆！台鐵公司報警求償 最重可處7年徒刑
台鐵公司今（23）日上午於七堵站發現1108次區間車遭人塗鴉，因清潔人員無法即時清除，班次延誤5分鐘發車。台鐵隨後報案，鐵路警察局指本案涉嫌違法，依《鐵路法》規定可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
速食店內用杯「一擦都黑垢」 民眾崩潰：好噁
為了拚環保，許多餐飲有內用飲料杯，不過就有人直擊，連鎖咖啡有人在店內刷牙後，直接吐在內用杯；還有消費者抱怨，去連鎖速食店用衛生紙擦杯口邊緣，發現都是黑垢，速食店則回應，內用杯都先人工沖洗再用清洗機清潔，後續將加強內部訓練。TVBS新聞網 ・ 31 分鐘前
家樂福物流中心大火遺留廢棄物惡臭遭罰327萬 抗罰勝訴
家樂福楊梅物流中心火災後遺留廢棄物逾7個月，產生惡臭遭罰327萬元。台北高等行政法院審理後認定，火災事件並非空氣污染防制法規範的污染源，本案是因為火災事故而產生惡臭，與固定污染源無關，桃園巿政府開罰有誤，判決免罰。全案可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑
台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...聯合新聞網 ・ 8 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 8 小時前
桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
桃園有民眾在街頭拍到一輛轎車，車頂至後車尾載滿大型雜物，奇特景象引發關注。影片中可見，轎車引擎蓋微微凸起，前擋風玻璃有蜘蛛網裂痕，後座車頂至車尾載滿行李箱、沙發，以及大型物件，並用繩索綁住後車門把固定...華視 ・ 11 小時前
北捷板南線42列車拆椅柱 明年底多載3000人
台北捷運板南線尖峰時段每2分鐘一班，月台、車廂依然塞爆，「嘖」聲不絕於耳、帶著火氣的「不要再擠了！」已成通勤族習以為常的景象，北捷8月起陸續推出7部「空間優化列車」疏運，民眾受訪正反意見都有，包括支持移除部分座位增加站立空間、移除中央立柱減少「霸柱」，但也有人抱怨更坐不到位子，拆柱使小個子及小朋友不自由時報 ・ 1 小時前
列車遭塗鴉非首次！台鐵工會示警1警訊
[NOWnews今日新聞]台鐵1108次列車今（23）日上午被發現遭到大面積塗鴉。而台灣鐵路產業工會認為，這並非首次列車遭塗鴉，且過去更有旅客把車廂當作「跑酷」場景做出危險動作，因此即便只是塗鴉，也顯...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
普發1萬變9000！ATM領現「少1張」按取消無效 銀行回應讓苦主崩潰
普發1萬正式發放至今已逾兩周，許多沒有在第一時間上網登記的，也紛紛到ATM領現。然而有網友到ATM領出1萬現金後，打算把其中9000元存回戶頭，機台竟顯示8000元，嚇得他立刻取消交易，但ATM僅吐出8張千元大鈔，向銀行求助卻又無果，感嘆若有下次會用線上登記。中時新聞網 ・ 18 小時前
被PUA他GTA別人！男硬攔小黃罵運將 敲打引擎蓋
一名38歲男子因與女友爭吵，竟在台中街頭失控攔截計程車，不僅以肉身撞擊車頭、敲打引擎蓋，還對司機咆哮，甚至踩在保險桿上指揮其他車輛通行！目擊者形容現場情況十分驚悚，直呼「差點造成碰撞事故」。警方表示，這名黃姓男子已多次做出類似失控行為，本次除了開罰新台幣500元，還將其函送偵辦。TVBS新聞網 ・ 32 分鐘前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
轟台鐵告示「誰看得懂」？超狂新設計曝光 網讚爆不容易：拜託請維持
近來台鐵暴力事件頻傳，7個月來發生至少9起暴力事件，就連台鐵產業工會都出來發聲，近期許多民眾搭火車時也發現，台鐵出現新的「告示牌」，提醒民眾「車站車廂空間安全，你我有責」，不過告示牌的設計卻引發熱議，許多人大讚「覺得這個超級吸睛」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
美北卡「老鷹把貓扔下砸中車」 擋風玻璃破大洞駕駛嚇瘋
美國北卡羅萊納州一名駕駛在開車途中，竟然從天上掉下一隻貓咪砸中她的擋風玻璃，所幸駕駛冷靜以對，沒有受傷。而這起離奇事件也引起社群的熱烈討論。中天新聞網 ・ 1 天前
展現高階救護力宜蘭消防全國呼吸道插管競賽獲「優等」
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣政府消防局二十二日參加社團法人中華緊急救護…中華日報 ・ 2 小時前
「9張中大獎發票」沒人領！他7-11花102元中千萬 消費明細地點一次看
中獎百萬及千萬的幸運兒是你嗎？114年7、8月期發票仍有9位中獎者尚未領獎，包括2張千萬特別獎、5張200萬元特獎以及2張雲端發票百萬獎。財政部急尋幸運兒，提醒務必在明（2026）年1月5日截止前完成領獎手續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
《武士生死鬥》日劇掀起全球熱潮，以創新的武士時代劇形式吸引觀眾目光，被譽為日本版《魷魚遊戲》。這部由岡田准一主演並兼任執行製作與動作規劃的作品，描繪明治時期292名武士在京都至東京的生死競賽，爭奪木牌與巨額獎金。該劇集結近300位演員，陣容堅強，包括重量級演員阿部寬，製作規模媲美三部電影，展現日本文化精髓同時融入現代娛樂元素。TVBS新聞網 ・ 1 天前
NBA運彩分析》11/24 魔術體型優勢衝擊油漆區 塞爾提克Brown能控制犯規避免空窗期？
明天（24日）NBA例行賽魔術對上塞爾提克之戰，魔術挟主場3連勝開拔到波士頓來踢館，背靠背出賽體能負擔將是需關切的重要因素，但團隊年輕又極佳的身體素質或許能填補損失，反觀塞爾提克當家球星Jayson Tatum阿基里斯腱撕裂傷無限期缺陣時，過往令人稱道的攻守平衡，將取決於教練團如何在核心球星Jaylen Brown上場時間與健康管理上找到平衡方式，並避免犯規麻煩使比賽陷入被動，此役來到主場出賽是否能延續前次正面遭遇時第4節的侵略性，雙方戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 4 小時前