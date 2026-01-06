快訊／二審貪污撤銷！高檢署認「有詐領犯意」上訴3審 高虹安回應了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安二審貪污罪撤銷，高檢署昨（5日）上訴。（圖／翻攝自高虹安臉書）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，二審高等法院撤銷貪污，改依使公務員登載不實罪，判6月有期徒刑，得易科罰金。台灣高等檢察署經研議後，於昨（5日）提起上訴。對此，高虹安今日也回應「尊重檢方，如今二審已判決貪污無罪，現在就是全力拼市政。」

高檢署認為，高虹安確實具有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，判決結果違背法令；同樣獲判無罪的前法務主任陳昱愷，依速審法第9條第1項第2、3款提出上訴的理由亦成立，因此一併提起上訴。

國民黨中央才宣布「禮遇現任」，新竹市長人選部分國民黨將不推派人選，將朝「藍白合」方向進行，高檢署的上訴三審，又再添變數。

據了解，依中選會規畫， 今年底縣市長選舉候選人登記時間為8月31日至9月4日；高檢署上訴後，最高法院如維持二審見解，高虹安仍能參選下屆市長，但若最高法院發回更審改判貪汙罪定讞，高虹安將失去市長職務，也不得競選連任。

