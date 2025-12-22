快訊／五月天阿信跌落舞台濺血！手部多處受傷 相信音樂：會詳細檢查

五月天阿信驚傳上海跌落舞台。翻攝小紅書

F3與五月天阿信一齊登台的《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，19日起在上海一連舉辦4場，今（22日）將迎來最後一場演出。不料阿信在演出中途跌下舞台，引起現場一片驚呼！言承旭、吳建豪與周渝民見狀立刻上前關心，演唱會仍繼續進行，但被歌迷目擊手上多處傷口，相信音樂對於阿信傷勢的狀況回應了！

今天是《F✦FOREVER恆星之城》演唱會上海最終場，歌迷目前阿信演唱〈離開地球表面〉時從舞台上踩空，後仰跌下台，手部多處受傷，估計背部應該也有撞傷，言承旭見狀立刻上前關心，但阿信馬上爬起來繼續唱。對於阿信跌落舞台的傷勢狀況，相信音樂回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」

廣告 廣告

阿信跌落舞台被歌迷拍到手上多處傷口。翻攝小紅書

阿信跌落舞台被歌迷拍到手上多處傷口。翻攝小紅書

據了解，現場舞台約有兩米高，阿信雖踩空掉下，仍敬業爬起來繼續演唱。五月天阿信這次不僅為了F4合體，不僅擔任專輯製作人，也參與演唱會企劃，最後又因朱孝天退出演唱會，自己遞補上陣，不僅一起演唱新歌〈Forever Forever〉，也幾乎整場都參與。

五月天阿信上海跌落舞台。翻攝網路、相信音樂提供

前兩日演出，有被歌迷目擊到他上升降台時不小心撞到頭，導致上台時頭髮凌亂，今天又摔下舞台，讓歌迷十分憂心，不知道是不是因為「時間管理大師」的阿信身兼多職過於勞累，也怕影響到五月天接下來的台中演出。



回到原文

更多鏡報報導

阿信合體F3「北投舞王」狂跳空氣舞 言承旭認了「依賴周渝民、吳建豪」

鍾欣凌「靈活的胖子」練舞遭女兒「眼神輕蔑」！ 陳意涵嫌脫衣戲沒找她「怕我露點」

曾與阿本交往9年！炎亞綸揭分手原因 認有容貌焦慮動鼻根被警告「像納美人」