快訊／亞洲巡演再遇變數！ 日本天后濱崎步沉痛宣布取消壓軸澳門場

日本流行音樂天后濱崎步亞洲巡迴演唱會「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」再傳震撼彈。原本預計作為巡演壓軸的澳門場，主辦單位在與經紀公司avex協商後宣布，原定於2026年1月10日舉辦的場次，因「諸般因素」決定臨時取消，亞洲各地歌迷恐怕要失望了。

濱崎步透過社群發布公告，向廣大支持者致上「心痛且沉重」的歉意，並表達全體表演者與工作人員對於巡演無法圓滿「畫下句點」的無奈與遺憾。

日本流行音樂天后濱崎步亞洲巡迴演唱會澳門場宣布取消。（翻攝自濱崎步IG）

面對澳門場取消的結果，濱崎步的團隊也緊急提出補償方案。公告中特別指出，對於持有上海場和澳門場門票的歌迷，全體團隊正在全力協調，承諾將讓他們能夠優先取得預計於2026年舉辦的體育館巡演門票。

濱崎步的團隊表示：「我們將竭盡所能，不辜負大家的失望與期待」，並承諾將會努力創造能與TA們再次見面的機會，希望粉絲們能再給予他們一點時間處理後續事宜。

然而，這次澳門場的取消，也讓外界聯想起先前上海場的突發狀況。濱崎步原定於11月29日在中國上海開唱，卻在前夕因「不可抗力因素」臨時被迫取消。當時，外界紛紛猜測可能與中日關係或地緣政治緊張局勢有關。

濱崎步並未放棄上海場演唱會，而是照常對著現場多達1.4萬張空椅子完成了一場特殊的演唱會。（翻攝自濱崎步IG）

儘管如此，為展現對歌迷的敬業態度與承諾，濱崎步並未放棄，而是照常對著現場多達1.4萬張空椅子完成了一場特殊的演唱會。她在社群媒體PO文表示：「雖然有1.4萬個空位，但我深深感受到來自世界各地TAs（濱崎步粉絲）的滿滿愛意，這仍然是我人生中最難忘的演出之一。」

此舉在亞洲社群媒體上引發熱烈迴響，許多粉絲被她的專業精神感動，濱崎步也特別轉發了多則台灣媒體的相關報導，向台灣歌迷致謝，讓台日網友感動不已。

