快訊／京華城弊案密集開審 柯文哲神色凝重現身法院

社會中心／陳韋劭報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案遭起訴求刑28年6月，台北地方法院近日連續密集開庭審理，目前進入言詞辯論階段，全案預計明年初宣判。柯文哲今天（15日）上午9時許現身法院，他神情凝重，僅向支持者揮手致意後即快速步入法院。

京華城弊案11月初結束準備程序、證人詰問等階段，接下來將進入最後言詞辯論。上週11、12日兩天進行證據提示，今天（15日）起連5天全天候開庭，正式開始言詞辯論，其中包含柯文哲隨身硬碟中Excel工作簿記載的「小沈 1500」到底是否為賄賂款等關鍵爭議，全案預計明年3月宣判。

柯文哲今天（15日）上午9時許現身，他神情凝重步入台北地方法院。（圖／翻攝畫面）

柯文哲及律師團日前向台北地院聲請法庭直播，北院裁定開庭全程錄影，於宣判後5天內，上傳網路公開，等於只准「轉播」，未裁准「直播」。文哲及律師團已遞狀提起抗告遭高院駁回，因此公開的錄影內容為自今天（15日）起的言詞辯論及最後宣判，法庭錄影將於宣判後5天內影音檔上傳網站。

