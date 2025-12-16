快訊／京華城案密集開庭！柯文哲昨嗆檢察官「亂說」 今再度出庭答辯

社會中心／台北報導

台北地方法院審理京華城案、民眾政治獻金案，近日連續密集開庭審理，昨天進入言詞辯論階段，首日由檢方提出「小沈1500」等關鍵Excel檔案逐條說明、論告，柯文哲今天上午9時許抵達法院，預計下午將發為自己發聲答辯。

針對京華城案圖利罪。檢方昨天指稱柯文哲並非對於京華城案都不知情，且是明顯知道違法卻仍放行。都發局曾提出不同意送研議、送研議恐圖利的意見，專家學者會議結果，多名專家也都表示反對，相關資料都送到柯文哲的市長辦公桌上，不可能不知情，但柯文哲仍裁示「送研議」，形同為京華城開後門。

柯文哲不滿檢方強調「明知違法仍放行」，出聲抱怨「亂說！又在亂說！」隨即被檢方制止。柯文哲似乎還想說下去，也立即被審判長制止，並要求柯文哲必須遵守訴訟程序。

關於「小沈1500」部分，檢方認為excel檔案中條列的人名、數字，從證人證述可知，許多企業大老闆並非自己捐贈政治獻金給民眾黨或柯文哲，會找親友來捐，誰經手、誰引薦，檔案內的紀錄幾乎都相當精確，因此可證，檔案中的數字就是金錢，金主幫助過的確實是金錢，且該檔案非常私密，只有柯文哲知道工作簿的內容，所以帳冊就是證據，「小沈1500」是客觀事實。

柯文哲庭後受訪表示，法庭上應該是講事實、講證據，而不是憑臆測編故事。

京華城弊案至11月初結束準備程序、證人詰問等階段，接下來將進入最後言詞辯論。上週11、12兩天進行證據提示，15日起連5天全天候開庭，正式開始言詞辯論，全案預計明年3月宣判。

