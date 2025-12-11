快訊》京華城案辯論今開跑！柯文哲：內心坦蕩 為台灣公平正義奮戰到底

[Newtalk新聞]

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，今（11日）起展開馬拉松式言詞辯論，今、明兩天先進行「提示證據」程序，由檢辯就全案200多卷證據表示意見。被告、民眾黨前主席柯文哲表示，今天是台灣司法史上重要的一天，強調自己內心坦蕩，質疑為何不敢法庭直播，他將為自己清白、公務員尊嚴、台灣的社會公平正義奮戰到底。





柯文哲上午赴北院出庭，會前他在三位律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義陪同下，發表簡短談話，柯文哲指出，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。

柯文哲強調，司法是國家最後一道防線，唯一的目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任，最重要的，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體，淪為政治打手，變成破壞人民的工具，「我相信大罷免大失敗32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要的因素」。





柯文哲表示，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向社會大眾公開說明，結果，今天這個法庭直播變成事後的紀錄片，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道，到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」





柯文哲說，不過，即使如此，今天他還是會在法庭上，為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的社會公平正義奮戰到底。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

