快訊／京華城賣地疑套現30億 沈慶京複訊後700萬交保

沈慶京28日傍晚交保後離開法庭。（圖／東森新聞）





京華城商場過去對外招標，最後由威京集團子公司「鼎越開標」以372億元溢價標下。檢調懷疑是「左手換右手」手法，涉及非常規交易，今天(28)首度傳喚被告沈慶京開庭，沈慶京同樣坐輪椅、戴電子腳環出現，不過這回有隨扈幫忙推輪椅，面對問話沒有多說。檢方訊後以700萬交保。

好久不見的威京集團主席沈慶京，28號腳上戴著電子腳環、坐輪椅，再一次來到北檢應訊，這回為的是，京華城商場賣地套現案，首度以被告身分，被檢調傳喚到案。

記者vs.威京集團沈慶京：「來這邊是因為京華城，疑似套利變現的部分，來做說明嗎。」

聽到記者問話，他十指緊扣示意，但針對案情沒有多說，沈慶京今年七月，才在收押將近11個月之後，以1億8千萬交保，限制住居出境出海，及配戴電子腳環，看看當時他交保，穿襯衫面無表情離開，時隔4個月同樣坐輪椅，這回再現身，多了口罩只露出雙眼，由隨扈快步推輪椅，看不出臉上，細部表情變化。

東森新聞記者楊絜安：京華城商場對外招商，但檢調查出，當時土地市值是342億元，懷疑集團左手賣右手，套利30億元，由子公司鼎越開發，以372億元標下。

威京集團過去為在北市八德路建立京華城商場，2001年正式開幕，但2018年7月因為經營不善不敵虧損，對外招標求售，過程中3度流標，直到2019年9月第四次開標，由威京集團旗下，鼎越開發以372億餘元得標，明顯以溢價30億取得標案，檢調懷疑涉及非常規交易，如今月底為了商城案，被告沈慶京首度出庭，涉案程度有待檢調追查。

