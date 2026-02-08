快訊／今天開跑！全台456處據點換新鈔攻略 不想排隊看這邊！

財經中心／師瑞德報導

馬年換新鈔今天正式開跑！即日起至2月13日限時5天，央行指定8大公股行庫及郵局共456個據點開放兌換。最搶手的紅色百元鈔每人限換100張，其餘面額酌量供應。不想排隊的民眾，台新、中信及富邦銀行也祭出百貨超商ATM提領或線上預約服務。建議善用Google地圖查找最近據點，避開中午尖峰時段，輕鬆備妥過年紅包！（AI製圖）

農曆馬年春節的腳步近了，不少民眾已準備好換新鈔包紅包，討個好彩頭。中央銀行宣布，全台換新鈔作業於今（9）日正式開跑！即日起至2月13日（週五）止，限時5天，民眾可前往8大公股行庫及中華郵政共456個指定據點兌換。若不想在銀行臨櫃大排長龍，民營銀行如台新、中信及台北富邦銀行也祭出百貨、超商ATM提領及線上預約服務，讓民眾輕鬆備妥過年資金。

8大行庫、郵局同步啟動 百元鈔每人限換100張

廣告 廣告

中央銀行表示，為便利民眾春節前兌換新鈔，今年洽請臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行等7家銀行的372家指定分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均開設「新鈔兌換專櫃」服務民眾；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理。

在這波換鈔隊伍中，臺灣銀行據點最多，全台共160家營業單位提供服務，庫存量也最為充足，是民眾換鈔的首選大本營。央行特別提醒，由於紅色百元鈔代表喜氣，需求量最大，因此規定每人限兌100張（即1萬元）；至於500元及1000元面額的新鈔，則採酌量供應，各行庫將視庫存狀況，換完為止。

為了讓民眾更方便尋找兌換點，央行也結合Google地圖製作了「指定新鈔兌換地點一覽表」，民眾只要上網查詢，就能快速導航至離家最近的銀行據點，省去奔波之苦。

不想排隊？民營銀行ATM、線上預約是神隊友

除了公股行庫的臨櫃服務，多家民營銀行也看準換鈔商機，紛紛加入戰局，主打便民與科技化的換鈔服務，成為不想排隊民眾的「神隊友」：

台新銀行宣布，即日起至2月17日（大年初一），除了全台101家分行開放臨櫃換領外，更將服務延伸至生活場域。於全台新光三越百貨、環球購物中心及部分全聯福利中心門市的台新ATM，將同步提供新鈔提領服務，方便民眾在辦年貨、逛街時順便換鈔，解決上班族沒時間跑銀行的困擾。

台北富邦銀行則強打智慧服務，全台分行即日起至13日提供換鈔服務，並推出LINE官方帳號「預約取號」功能。民眾可先透過手機線上排隊取號，隨時查看叫號進度，只需在快輪到時前往分行即可，大幅縮短現場枯坐等候的時間，讓換鈔變得更優雅。

中國信託與兆豐銀行則採取略為不同的策略。中國信託預計於2月11日（週三）至13日，在全台151家7-ELEVEN門市內的ATM，提供限量新鈔提款服務，讓深入社區的便利商店成為臨時金庫。兆豐銀行同樣於2月11日至13日，於分行臨櫃酌量供應新鈔，服務自家客戶。

央行籲 避開尖峰時段 數位紅包心意不減

銀行業者私下建議，根據往年經驗，銀行開門初期、中午上班族休息時間，以及下午3點半結帳前，通常是換鈔的人潮高峰，建議民眾若時間允許，盡量避開上述時段，或選擇ATM提領。此外，前往公股銀行指定據點換鈔時，請務必攜帶身分證件或金融卡，並填寫兌換單，且該期間指定兌鈔分行的ATM也會盡量補足新鈔，民眾不一定要臨櫃辦理。

同時，為響應綠色金融與環境永續，央行也鼓勵民眾多利用手機門號轉帳發放「數位紅包」。透過數位方式傳遞心意，不僅能節省印製鈔票的社會資源，也能避免人潮群聚，讓祝福跨越時空，同步傳遞給遠方的親友。

更多三立新聞網報導

過完年創業去！打破「必倒魔咒」 做對「兩件事」存活率破七成

2026升大學指南！選系4大利器「免費助攻」 企業最愛大學排行一次看

獨家／一念之差少領10億！威力彩悲情數據曝光 結局逆轉「只差這一步」

買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬

