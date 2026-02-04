快訊／今年第2颱「西望洋」正式生成 氣象署曝最新路徑

西望洋颱風生成。（圖／氣象署）





又有颱風生成了！中央氣象署今（4）日晚間宣布，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已正式成為今年第2號颱風「西望洋」，最新路徑也曝光。

氣象署說明，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今日20時發展為輕度颱風，編號第2號（國際命名:PENHA，中文譯名:西望洋），預測未來朝西方向移動，對台灣無直接影響。

「西望洋」颱風今日20時的中心位置在北緯8.9度，東經131.8度，以每小時24公里速度，向西南西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里（西北側80公里、東北側80公里、西南側80公里、東南側80公里），十級風平均暴風半徑-公里。

