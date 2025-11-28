快訊／今年經濟成長率飆至7.37%創15年新高 主計總處上調明年至3.54％

主計長陳淑姿。資料照，廖瑞祥攝



行政院主計總處今（11/28）公布最新經濟預測，上調今年全年經濟成長率為7.37%，相較8月預測上修2.92個百分點 ，創15年來新高，主要是受惠AI等新興科技應用需求遽增，廠商拉貨效應、美國推遲半導體相關產品關稅，加上消費性電子需求回溫，推升電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增；至於消費者物價指數（CPI），因油價仍處低檔，及新台幣匯率升值，舒緩國內物價上漲壓力，預測年增率1.67％，較前一次下修0.09個百分點。

至於對明年的經濟展望，主計總處預測，GDP成長3.54％，較8月預測數2.81％、上修0.73個百分點，每人GDP為4萬951美元，但CPI上漲1.61％。

主計總處說明，AI等新興科技應用快速普及，算力需求劇增，激勵大型雲端服務業者(CSP)加速布建 AI 基礎設施，美國推遲半導體相關產品關稅，加上消費性電子需求回溫，推升我國極具優勢之電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增，但部分傳統貨品出口動能仍受全球產能過剩約制，預測今年第4季商品出口1723億美元，年增36.84％。

在民間消費方面，政府普發現金可望推升消費動能，加上貨物稅減徵加碼政策刺激車市買氣，預測第4季民間消費實質成長3.14％，併計前3季，全年成長1.50％、上修0.65個百分點。

至於民間投資方面，國內半導體領導業者及相關供應鏈廠商為加速開出先進製程及高階封測產能，拉升年度設備投資前3季執行率，加上房市轉淡，約制部分動能，惟研發能量穩健擴增，抵銷部分減幅，第4季民間投資實質負成長2.18％，併計前3季，全年仍成長9.98％、上修0.09個百分點。

攸關民生的通膨，主計總處指出，儘管外食費、房租漲勢延續，以及10月起調漲民生用電，但近期蔬果價格已較上年回落，加上非洲豬瘟疫情對豬肉價格影響有限，另油價仍處低檔，及新台幣匯率升值，可望舒緩國內物價上漲壓力，使得全年CPI上漲1.67％，較8月下修0.09個百分點。

