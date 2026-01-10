快訊／今晨低溫3.9度 今晚冷氣團接力南下！

全台各地出現感降溫，多個縣市預計將面臨10度以下的極低溫考驗。（示意圖／Pixabay）





寒流持續發威，今日清晨全台最低溫出現在05:51的新竹縣關西鎮，僅測得3.9度。氣象署已針對多個縣市發布低溫特報，提醒民眾嚴防極端低溫。此外，今晚將再有一波大陸冷氣團南下，屆時2500公尺以上高山有機會出現下雪。

桃竹苗及金門列橙色燈號恐跌破6度

針對連日低溫，中央氣象署發布低溫特報。其中桃園市、新竹縣市、苗栗縣及金門縣列為「橙色燈號」，有出現6度以下氣溫的機率；新北市等14個縣市則發布「黃色燈號」，提醒有10度以下低溫發生的可能。

今晚冷氣團接力北部天氣轉偏冷

氣象數據顯示，今日白天氣溫會稍微回升，北部及宜蘭地區最高溫約19度，中南部及花東地區則在20至23度之間，西半部地區需特別注意日夜溫差較大。

然而，由於今晚大陸冷氣團即將南下並開始影響台灣，北部及東北部天氣將再度轉為偏冷，其他地區早晚亦感到寒冷。

