快訊／他花115元買義大利麵中千萬發票！全家開出7組大獎

生活中心／賴俊佑報導

全家本期開出2張千萬發票。(圖／資料圖)

114年9-10月期統一發票開獎！全家本期開出2張千萬發票、2張200萬元發票、2張20萬元頭獎和1組雲端發票提供專屬百萬元獎，其中一名幸運兒花115元買義大利麵及截切西瓜就抱回千萬大獎。

全家表示，本期統一發票共有7位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中；本期特別獎1,000萬元開出2組，獎落全家社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒以全家會員專屬優惠購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，同樣一舉抱回千萬大獎。

特獎200萬元開出2組，獎落於全家柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品即喜迎大獎。

頭獎20萬元有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出1組，獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。

全家9-10月發票中獎清冊(圖／全家提供）

9、10月統一發票獎號出爐！（圖／三立新聞網製圖）

財政部公布今年9、10月統一發票獎號，分別為特別獎25834483、特獎46587380、頭獎41016094、98081574、07309261。

