快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台 「新安琪兒」1批號食藥署預防下架

記者簡浩正／台北報導

新安琪兒奶粉近日傳出疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，全球多國包括台灣展開預防性回收。我國食藥署稍早公告，「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，業者主動通報並預防性自主下架。

食藥署今日中午發布新聞訊息，我國業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品(新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方)，原因係終產品疑無法排除使用污染仙人掌桿菌毒素之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故主動通報並預防性自主下架。

食藥署表示，回收產品資訊如下：

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方，批號：8000003215，規格：900公克x12，製造日期：2024/11/23，有效日期：2027/11/16，製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON，供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL，產地：法國。

食藥署表示，已要求輸入業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，確保輸入產品衛生安全並符合我國規定，如發現產品有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局，以及配合衛生機關查察。本案已確認業者預防性下架之產品批次有輸臺紀錄，列屬黃燈。我國業者網站資訊:https://www.neoangelac.com.tw/news_page.php?id=112。

新安琪兒官網也發出公告：在台販售之新安琪兒嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心食用。公司致力提供給消費者高品質的產品，自願將以下特定批號的產品，進行自願預防性回收。新安琪兒安哺1嬰兒配方 (批號8000003215) 效期 2027/11/16。

