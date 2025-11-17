快訊／仙塔律師被移送懲戒！幫詐團辯護涉洩密洗錢 北檢：損害律師信譽

仙塔律師李宜諪詐團案台北地院開庭。資料照。廖瑞祥攝



網紅「仙塔律師」李宜諪幫詐團主嫌吳芳儀辯護時涉洩露偵查秘密，還協助變賣財產，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。她上週出庭否認犯行，辯稱有事先向吳女確認首飾、汽車未被扣押，才善意「協助轉達」吳女希望變賣的訊息，向吳女友人透露羈押結果，也不是什麼偵查秘密。但台北地檢署認為，《律師法》規定律師對受任事件應嚴守秘密，李宜諪已嚴重違規，將她移送律師懲戒委員會。

調查指出，吳女與男友呂英菖從事靈骨塔詐騙，遭拘提到案後，原本想委任律師趙浩程幫忙辯護，趙浩程聯絡吳女表弟蘇庭億，告知吳女被逮捕的消息，蘇男隨即通知吳女的好友陳永山。當天深夜，三人相約碰面，討論後決定將吳女名下1輛價值250萬元的BMW豪車，開到某處藏放，並過戶到陳永山名下。後來，趙浩程找來李宜諪當吳女的辯護人，四人在通訊軟體成立群組。

廣告 廣告

想不到，吳女涉嫌透過律見機會，指示李宜諪協助變賣名下財產，李宜諪也在群組內Po文，「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏面鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，再聯絡陳永山，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」、「行照都放在零錢櫃的抽屜」。陳永山得知消息，隨即協助變賣金飾。

律師趙浩程。資料照。呂志明攝

檢方還查出，李宜諪涉嫌在偵查期間向陳永山透露，吳女接受偵訊時對檢察官供稱自己是「呂英菖助理」，另洩漏吳女因靈骨塔詐騙案遭羈押的資訊，涉及洩密。

不過，李宜諪上週出庭時主張無罪，辯稱她沒有動機幫吳女洗錢，也沒有與其他同案被告共同洗錢的主觀犯意，她強調，本案首飾、汽車等財產，是否為法律上「洗錢罪」的客體，是有疑慮的。她也主張未洩露偵查秘密，因為羈押結果是公開資訊，陳永山看電子螢幕就看得到，至於吳女是不是呂男助理，她是以「疑問句」向陳永山「查證」，而非「告知」。

不過，對於李宜諪的辯解，檢察官表示「訝異」。檢察官反嗆，她不只是曾協助吳女轉交車鑰匙，還替吳女轉達變賣財產的訊息，加入陳永山等人洗錢活動，卻還辯稱自己無罪，更嗆李宜諪，難道「以後都要這樣幫犯罪者辯護嗎？」

律師蔡沅諭。資料照。呂志明攝

北檢認定，李宜諪受當事人委任處理刑事案件，本應基於誠信、公平、理性及良知執行職務，竟然收受與案件無關的陳永山所給付的律師費，應吳芳儀之要求協助隱匿詐欺犯罪所得、妨礙國家對於詐欺犯罪所得的調查、沒收、追徵，還將案件應保守秘密的偵查事項洩露給陳永山，違反律師倫理規範情節重大，因此，依《律師法》規定移送律師懲戒委員會懲戒。

至於本案中被起訴的另外兩名律師，趙浩程、蔡沅諭也一併被移送懲戒。

更多太報報導

不認洩密洗錢！仙塔律師喊冤：幫籌律師費 想搬「法界3大老」證清白

仙塔律師遭起訴求處1年 「我不是詐騙軍師！」喊冤：只做一場陪偵

仙塔律師當內鬼！靈骨塔詐團騙6人1.6億 男房產被騙還背債3500萬「想不開」