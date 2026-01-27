快訊／以虐取樂害死1歲半剴剴 惡保母姊妹二審維持無期徒刑、18年

惡保母姐姐劉彩萱。資料照片

1歲男童剴剴遭惡保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，手段殘忍令人髮指，台北地檢署偵結後依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴2人。案經台北地方法院國民法庭密集審理，去年5月進行一審宣判，姐姐遭重判無期徒刑，妹妹則判刑18年；檢辯雙方均提上訴，台灣高等法院27日上午10點宣判，劉彩萱、劉若琳上訴遭駁回，刑期維持無期徒刑、18年。

一審判決指出，劉彩萱和劉若琳共同照顧剴剴期間，長期以來不僅對剴剴進行身體虐待，還以不人道的方式懲罰他，包括綑綁、罰站等。這些虐待行為最終導致剴剴因為嚴重低血性休克死亡。

廣告 廣告

妹妹劉若琳。資料照片

妹妹劉若琳部分，法院詳細檢視了保母姊妹的通話記錄、照片、影片等證據，發現劉若琳不僅僅是消極地旁觀虐待，還主動參與，包括提供虐待方式的建議，並且拍攝、追蹤虐待過程。

針對量刑理由，法院認為劉彩萱身為合格的專業保母，卻對年幼無助的剴剴進行暴力虐待，這不僅違背職業道德，更造成無法挽回的後果。法院強調，她的行為嚴重違反社會期待，因此對她判處無期徒刑，並褫奪公權終身。

至於劉若琳，法院認定她是剴剴的次要照顧者，雖然參與度不如劉彩萱，但她在知道姐姐對剴剴施暴的情況下，不但沒有阻止，還主動提供建議，並刪除對話紀錄，試圖掩蓋事實，因此對她判處18年有期徒刑。

全案上訴二審後，改由普通法庭審判，高院今天上午做出二審判決。

回顧本案，剴剴於2023年8月經兒福聯盟媒介給劉彩萱、劉若琳姊妹，豈料竟將孩子推入地獄之中，兩姊妹在同年9月至同年12月23日這段期間，不斷以綑綁、餵食廚餘、逼洗冷水澡方式虐待剴剴，直到2023年12月24日平安夜，傷痕累累的剴剴虛弱地躺在角落，漸漸失去意識，惡保母發現事態不妙，將剴剴送醫後，醫護宣告傷重不治，死因為低血容性休克。

剴剴案曝光後，社會大眾對保母姊妹2人的殘忍手段都感到不可置信，台北地檢署偵結後依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳姊妹，檢方對保母劉彩萱求處最高無期徒刑，對妹妹劉若琳則是求處16到18年有期徒刑。由台北地方法院國民法官法庭審理。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／死囚歐陽榕驚傳獄中病逝 分屍女恩人判死15年死前仍喊冤

少年股神成長史！神秘大戶蕭漢森10歲看盤、撐過股災獲封「台灣最傳奇號子」

應該都點得到！不爽親姊...她用Uber Eats寄主廚刀恐嚇 結局曝光

小四開始就被摸！阿嬤男友恫嚇「下體長蟲會爛掉」愛愛才能保命…她6年遭性侵42次