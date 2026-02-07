快訊／任內宣布解嚴、開放報禁！前行政院新聞局長邵玉銘過世

政治中心／倪譽瑋報導

前行政院新聞局長邵玉銘過世。（圖／資料照）

今（7）日前行政院新聞局長邵玉銘過世，享壽87歲。他在1987年至1991年間擔任行政院新聞局長，任內的解嚴、開放報禁等重大政策，都是由他代表政府發布訊息；也曾任國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主委、公視董事長等要職。

根據《中央社》獨家報導，《眷村雜誌》邀請邵玉銘原訂2月8日至台北書展演講，但台灣資深媒體人葉樹珊今日在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組表示，邵玉銘今日過世，享壽87歲，演講也取消。

