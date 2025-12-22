快訊／仿效效應出現？彰化男持刀鬧區逛大街 民眾驚嚇 警火速逮人

記者陳佳鈴／彰化報導

男子拿著鐮刀在市中心鬧區閒逛，嚇壞不少路過民眾。（圖／翻攝畫面）

受到近日北捷隨機攻擊事件影響，社會大眾對公共空間的安全警覺大幅提升。彰化市鬧區昨（21）日中午驚傳一名男子手持長柄鐮刀在街道來回遊蕩，引發路過民眾集體恐慌。彰化縣警方接獲多通報案後，立即啟動快速反應機制，出動多名警力趕赴現場，所幸最終以低風險戰術順利將人制伏，未釀成任何傷亡。

畫面顯示，事發當時正值中午用餐高峰，彰化市商圈人潮熙來攘往。一名身分不明的男子手中握著鋒利的鐮刀，在大街上步履怪異且漫無目的地遊走。由於該男子手持利器且神情恍惚，讓不少正在採買的民眾嚇得倒抽一口冷氣，紛紛加速閃避，深恐成為隨機攻擊的目標。

廣告 廣告

彰化分局接獲通報後，巡邏警力抵達後，一邊疏導圍觀民眾、一邊對該男子進行包圍。現場員警採取謹慎的低風險接近策略，一邊安撫男子情緒、一邊趁其不備果斷奪下鐮刀，並將人強制帶回派出所進行管束與身分清查。

男子（左1)走到超商前，民眾崗停好腳踏車就驚覺他手中拿著鐮刀。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查指出，該名男子因長期生活失序、居無定所，雖然當時並無主動攻擊路人的行為，但在公共場所持有危險物品仍涉及違法並構成安全威脅。

針對近期社會氛圍緊繃，彰化警方強調，已針對人潮密集地段與重要路口全面提升「見警率」及巡邏密度。警方也特別呼籲市民，若在街頭發現可疑人士持有危險物品，請務必遵循「報警、避難、不挑釁」三原則，交由專業警力到場處置，切勿自行上前理論或圍觀。

更多三立新聞網報導

台中男「嘴啾」恐怖留言「屠殺」遭收押禁見 3大理由曝光

入祀忠烈祠有望！余家昶以命擋刀阻止北車屠殺 桃市府：全力爭取

藝伎咖啡產地被揪造假！歐客佬咖啡道歉「補償方案」1次看

訪友斷魂！19 歲男與女友自騎 女友聞撞擊聲回頭目睹斷魂心碎淚崩

