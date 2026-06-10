快訊／伊朗報復美軍！IRGC：出動無人機夜襲「駐巴林第五艦隊」

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國際中心／彭淇昀報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，為了回應美國近期採取的敵對措施，已針對駐紮於巴林的美國海軍第五艦隊總部展開無人機攻擊行動。

伊朗出動無人機夜襲，報復美軍。（示意圖／AI生成）

根據《塔斯尼姆通訊社》報導，IRGC在聲明中指出，旗下海軍部隊於當地時間凌晨2時30分，鎖定第五艦隊所在位置發動攻擊。聲明稱，此舉是對「敵方挑釁行為」的回應，並強調革命衛隊海軍已派遣無人機執行打擊任務。

IRGC在聲明中警告，目前相關軍事行動仍在進行，並稱伊朗部隊正持續對抗外來侵略，更揚言，若敵對行動進一步升高，伊朗未來將採取更強硬的報復措施。

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截至目前為止，美國與巴林官方尚未對伊朗方面的說法做出回應，也未證實相關攻擊是否發生。

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