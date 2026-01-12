快訊／伊朗外長宣布已平息抗議 安全部隊「完全掌控」全國

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗抗議越演越烈，造成至少540人死亡，美國總統川普介入的風險也因此升高。

然而就在此時，伊朗外交部長竟表示，安全部隊已「完全掌控」全國。伊朗國營電視台也指出，政府已宣布為「大量平民與安全人員死於暴徒與恐怖組織之手」舉行為期三天的全國哀悼，並在畫面上顯示黑色緞帶，更稱全國已恢復平靜。

伊朗外交部長竟表示，安全部隊已「完全掌控」全國。翻攝阿拉奇官方X

根據美媒報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，在持續兩週的動盪之後，安全部隊已對全國「完全掌控」，並指控以色列與美國煽動了這場造成數百人死亡的全國性抗議活動。

阿拉奇重申政府的說法，稱「暴徒與恐怖分子」殺害警察與平民，並以「達伊什風格（Daesh-style）的暴力手段」破壞公共財產；「達伊什」是伊斯蘭國（Islamic State）的阿拉伯語縮寫。抗議活動12日仍持續中。

阿拉奇在接受國營電視台訪問時表示：「我們掌握許多證據，顯示美國與以色列介入了這場恐怖戰爭。」他還稱：「以色列要負直接責任，而美國人則透過其言論、鼓動暴力，同樣難辭其咎。」

伊朗的全國性大規模抗議始於12月28日，起因是幣值突然崩跌。隨後，示威擴大為自1979年革命推翻親美君主、建立伊斯蘭共和國以來，對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）統治最嚴重、也最暴力的挑戰。

根據持續追蹤伊朗31個省、186座城市示威情況「人權活動者新聞機構」（Human Rights Activist News Agency），抗議中已有超過540人喪生、逾1萬人被捕。由於伊朗當局切斷網路與通訊，外界難以掌握運動的完整規模。

美國總統川普11日表示，華府正在研擬可能的因應選項，以回應伊朗鎮壓抗議、造成大量死傷的報導，但他也補充指出，德黑蘭領導層已主動接觸、尋求談判。

川普在從佛州海湖莊園返回華府途中、於空軍一號上對記者表示：「我們正在非常嚴肅地看待這件事。軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。我們會做出決定。」

阿拉奇則表示，伊朗「已準備好在相互尊重、國家利益，以及嚴肅且真實的談判基礎上展開協商」，但未進一步說明細節。

伊朗的網路封鎖仍在持續，政府也尚未公布平民的官方死亡人數。阿拉奇稱，網路「很快就會恢復」。

伊朗國營電視台指出，政府已宣布為「大量平民與安全人員死於暴徒與恐怖組織之手」舉行為期三天的全國哀悼，並在畫面上顯示黑色緞帶。

該台也播出11日夜間各城市中心的畫面，稱全國已恢復平靜，並補充說，當天稍晚將在德黑蘭及其他城市舉行由政府組織的大型集會，以宣揚「國家團結」並譴責近期的「恐怖行徑」。

