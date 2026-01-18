快訊／伊朗官員表示全國示威抗議有5000死 是先前所稱的2.5倍

從1月12日開始在網路流傳、據稱為遭鎮壓死亡的伊朗示威者遺體，堆滿了停屍間。翻攝X



路透社週日（18日）報導，一名要求匿名的伊朗官員透露，伊朗近日的全國示威暴亂總計已有至少5000人死亡，這個數字是伊朗官員先前向路透社表示數字的2.5倍。

不透露姓名的伊朗官員上週曾經向路透社記者說，估計有2000人在最近的示威中死亡。而伊朗最高領袖哈米尼則表示，美國煽動伊朗暴亂，要為「數千人」死亡負責。這次，週日表示5000人死亡的伊朗官員同樣以不透露姓名的前提發表此一數據。

週日新的5000人死亡數據是伊朗官員所承認的具體最高數字，該官員說，死亡中約有500人是治安部隊。這意味著鎮壓者與抗議者的死亡比率約是1:9，與其他背政府組織估計的1:10相近。

該官員說，死亡衝突最激烈的區域，集中在伊朗西北部的庫德族聚居地區。他表示，死亡數字預計應不會再大幅上調。

德黑蘭神權政府週日以官媒發動宣傳戰，連發大量影片報導，宣稱示威者進行武裝暴亂，當局查獲大量彈藥，示威者還持槍攻擊。

