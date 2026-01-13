快訊／伊朗官員表示反政府示威中有2000人死亡

2026年1月9日，伊朗首都德黑蘭的反政府示威延燒，民眾焚燒汽車。路透社



路透社週二（13日）報導，伊朗政府官員週二表示，在長達兩週的示威抗議中至少有2000人死亡，包括安全部隊人員。這是有伊朗官員第一次透露這次全國性抗議與鎮壓的死亡規模。

這名沒有具名的伊朗官員在接受路透社採訪時稱，所謂的「恐怖分子」是導致抗議者和安全人員死亡的幕後黑手。該官員並未提供具體的死者身份分類。

這場由惡劣經濟狀況引發的動盪，是至少三年來伊朗當局面臨的最大內部挑戰。與此同時，在經歷了去年的以色列與美國空襲後，伊朗正承受著日益嚴峻的國際壓力。

自1979年伊斯蘭革命以來執政的伊朗神群政府，試圖對示威活動採取雙管齊下的方針：一方面稱針對經濟問題的抗議是合法的，另一方面則執行嚴厲的安全鎮壓。他們指責美國和以色列煽動動盪，並稱示威活動已被「恐怖分子」所劫持。

稍早，一家總部位於美國的人權組織已確認有數百人死亡，並表示數千人被捕。

由於近日包括網路斷絕在內的通訊限制，資訊流通受到了阻礙。

在過去一週內，包括幾段經路透社核實的示威者與安全部隊夜間衝突影片顯示，雙方發生了激烈的暴力對抗，現場可見開火、焚燒的汽車及建築物。

