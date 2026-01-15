快訊／伊朗宣布關閉領空！上空飛機剩個位數

國際中心／黃依婷報導

伊朗於14日宣布關閉領空，限制大多數航班通行。（圖／翻攝自Flightradar24）

在與美國關係持續緊張、國內抗議活動延燒之際，伊朗於14日宣布關閉領空，限制大多數航班通行，引發外界高度關注中東局勢走向。

根據航班追蹤網站Flightradar24，伊朗政府於美東時間週三下午5時過後不久發布「飛航任務通告」（NOTAM），除非取得特別許可，否則禁止航班進出伊朗領空，僅少數國際航班獲准通行。該項通告有效時間略超過兩小時，發布當下伊朗上空僅剩約5架飛機。

此舉發生之際，西方軍方官員對外表示，相關訊號顯示美國對伊朗的軍事行動「可能迫在眉睫」，但也強調，美方刻意營造不確定性，本身即是戰略的一環。

不過，美國總統川普隨後在白宮表示，他已獲得資訊顯示，伊朗當局已停止處決反政府示威者，並強調目前並無針對伊朗的軍事行動計畫。他說，來自「可靠消息來源」的情報指出，伊朗政府正逐步放鬆對全國抗議活動的鎮壓。

與此同時，英國政府也因中東緊張情勢升溫，發布旅遊警示，建議國民避免前往以色列，除非屬於必要行程。國際社會持續關注伊朗後續動向，以及美伊關係是否進一步升高。

