快訊／伊朗血腥鎮壓！官方證實5000死 死傷慘重甩鍋「恐怖分子與暴徒」

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗近日持續3周的大規模示威，造成至少5000死！

根據路透快訊，一名駐外伊朗官員18日表示，當局已確認伊朗各地抗議活動中至少有5000人喪命，其中包括約500名安全部隊人員，並再次將「無辜伊朗人」的死亡歸咎於「恐怖分子與武裝暴徒」。

伊朗街頭示威從2025年底開始不斷擴大，政府對群眾血腥鎮壓。（圖／翻攝自Iran Insight官網）

路透指出，該名不願具名的官員指出，最激烈的衝突與最高的死亡人數出現在伊朗西北部的庫德族地區。該地區長期有庫德族分離主義活動，在過去的動盪時期中，暴力衝突往往最為嚴重。

該官員表示：「最終死亡人數預計不會大幅增加」，並稱「以色列與境外武裝團體」曾支持並武裝走上街頭的抗議者。

德黑蘭一向將國內動亂歸咎於外國敵對勢力，其中還點名以色列。以色列曾在6月對伊朗發動軍事打擊。

伊朗抗議活動升級，政府也加大力道鎮壓，實施準確度極高的斷網措施。（圖／翻攝自X平台 @HNeumannMEP）

總部位於美國的人權組織HRANA 17日表示，死亡人數已達3308人，另有4382起案件仍在審核中。該組織稱，已確認超過24,000人被逮捕。

設於挪威的伊朗庫德族人權組織 Hengaw 指出，自去年12月底爆發抗議活動以來，部分最激烈的衝突發生在西北部的庫德族地區。

