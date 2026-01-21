快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFA

台灣旅美好手鄭宗哲。（資料圖／美聯社）





紐約大都會隊於今日正式宣布，為了騰出40人名單空間以完成與右投賈西亞（Luis García）的簽約手續，決定將台灣旅美野手鄭宗哲指定讓渡（DFA）。

這已是鄭宗哲在這個休賽季中，短短數周內第三度面臨被球隊移出40人名單的處境，其旅美生涯正經歷最頻繁異動的震盪時期。

鄭宗哲從海盜、光芒到大都會 頻遭指定讓渡

根據外媒報導與異動紀錄，鄭宗哲的異動鏈始於去年底，先遭匹茲堡海盜隊首度移出40人名單；隨後在今年1月8日被坦帕灣光芒隊自讓渡名單中選走。

廣告 廣告

然而，光芒隊因戰力調整考量，隨即再度將其DFA，改由紐約大都會隊從讓渡名單中撿走。鄭宗哲一度名列大都會40人名單，成為繼胡金龍、林子偉後，隊史第3位台灣球員，不料轉戰紐約不到一周，再度因名單空間問題面臨異動。

外媒指鄭宗哲處境罕見且頻繁

大都會官方轉播頻道網站SNY及MLB Trade Rumors均報導指出，此次DFA的主因是球團需執行與賈西亞（Luis García）的合約。

外媒多以「忙碌的休賽季」或「數周內換三隊」來形容鄭宗哲近期罕見且頻繁的流動情況。依照大聯盟程序，大都會接下來有7天時間可將其交易、放進讓渡名單等待他隊挑選，或是將其下放小聯盟。

未來去向受矚！鄭宗哲旅美生涯面臨關鍵考驗

鄭宗哲在極短時間內接連更換東家的罕見處境，已引發美媒對其內野深度定位的關注。在短時間內三度遭到DFA後，鄭宗哲的下一站將取決於是否有其他球隊在讓渡期間出手，或是選擇續留大都會體系爭取重返40人名單的機會。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／鄭宗哲確定可以打經典賽！蔡其昌：已收到大都會同意

WBC／台灣旅外3強投暫離隊！徐若熙報到時間曝光

WBC／又被看沒有？台灣熱身賽打日本二軍引熱議

