快訊／低溫誘發危機？台中男疑腦中風浴室跌倒 頭部重創送醫搶救

記者陳佳鈴／台中報導

男子疑似因突發腦中風導致重心不穩重摔，隨即由救護車送往部立豐原醫院搶救。(示意圖/資料照)

冷氣團強襲，台中市豐原區今（2）日下午 2 時許一名男子在浴室內突然昏迷跌倒，造成頭部嚴重撕裂傷。豐南消防分隊獲報趕抵，初步研判男子疑似因突發腦中風導致重心不穩重摔，隨即由救護車送往部立豐原醫院，目前人仍在急救與死神搏鬥。

部立豐原醫院表示，該名男子到院時意識模糊，頭部有大面積撕裂傷，情況相當危急。院方指出，目前正全力搶救中，至於男子是否有相關慢性病史，以及今日跌倒昏迷是否直接受到近期低溫陡降影響，進而誘發心血管或腦血管疾病，均仍需進一步檢查與釐清。

