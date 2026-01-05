快訊／何啟聖宣布選花蓮縣長 誓言切除「傅氏王朝」病灶

政治中心／劉宇鈞報導

何啟聖宣布選花蓮縣長。（圖／翻攝畫面）

媒體人何啟聖今（5）日晚間在臉書上宣布，將參選2026花蓮縣長，他說，自己雖然不是花蓮人，但要為花蓮站出來，傅氏王朝（指國民黨立委傅崐萁）儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，「不切除病灶，就只能一起沉淪」。

何啟聖說，他已經決定投入花蓮縣長選舉，堅定主張舉辦公平、公正、公開的黨內初選的宣言，他將親送中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。投入黨內初選的初衷，係為「救黨、救花蓮、救民主」，救黨，是為了救花蓮，救花蓮，是為了救民主，不救黨，花蓮沒救，不救花蓮，民主必亡。

以下為何啟聖參選宣言：

《打開花蓮終結王朝，一份為民主而戰的宣言》

在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。花蓮，被外界稱為「花蓮王」的，不是秀麗的山海，不是璀燦的文化，而是一個政治人物的名字──傅崐萁。多年來，傅崐萁與其妻徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。而如今，更堂而皇之、毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆當中。

而這樣的形象，不啻是對我中國國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。強調銳意革新的中國國民黨，不應對此視如不見，更要有人警醒、自覺，我要站出來挑戰的，不是某一場選舉，而是一整個把花蓮關起來的政治結構，我要做的是，打開花蓮，讓陽光照進來。

《傅不是單一爭議，而是一整套失格的政治履歷》

談政治正當性，不能迴避一個事實，傅崐萁的問題，從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。他曾因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑；在花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑被挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。對外，他踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被「處理」的對象。

在制度邊緣，他曾以「假離婚」方式進行權力布局；在公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控。部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。更諷刺的是，回到中國國民黨後，他在黨內中央委員選舉中即遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之。這也正是為什麼，連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」。

這不是辱罵，而是政治判斷，只要這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信。而他在黨團幹部交接的公開場合，竟還能以一句「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」來戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露出一種早已失序的權力價值觀。當一位政治人物可以如此輕率地，把刑事爭議、司法案件，描繪成從政過程中「理所當然的配件」，甚至暗示「沒有這些，反而不夠資格」，那麼這已不是個人修辭的問題，而是政治文化的潰爛。

這樣的話語，實質上是在向社會傳遞一個極其危險的訊息：清廉，不再是基本要求；守法，不再是政治加分；承擔責任，反而成了可被嘲諷的天真。這正是為什麼，傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。這些不是彼此無關的事件，而是同一種政治文化的不同面向，把法律當工具、把制度當漏洞、把公共資源與政治權力，視為家族與個人的資產。這不是個人問題，而是整個政黨必須共同承擔的政治負擔。

《我要的不是鬥爭，是制度》

因此，我公開要求中國國民黨：花蓮縣長提名，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選。不是為任何家族背書，不是為任何既定接班鋪路，而是讓所有具有民意基礎、具有政治正當性的人，站在同一個制度起跑線上。

所以，我堅定主張，這場初選，應納入傅家屬意的接班人游淑貞，也應納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻，以及認同國民黨，願意參選的所有同志。藉著這場公平的初選，產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中。請不要再玩來路不明的黨內參考式民調那一套「宮廷政治」的把戲。

《這樣的選舉，花蓮才會贏》

這場真正的初選，反而能讓2026年的大選提前定錨，避免派系惡鬥、避免同室操戈、避免金錢氾濫、避免社會撕裂。在國民黨整合出一組候選人的情況下，這更可能成為花蓮史上，最乾淨的一場選舉，也是一次真正超越藍綠白的地方和解。更重要的是，它能讓那些因厭惡家族政治而離開國民黨的花蓮政治菁英，有機會回到制度、回到理念、回到公共服務的初心。

《我不是花蓮人，但我為花蓮站出來》

我知道，我不是花蓮出生。但在九二三花蓮重災之後，全台灣湧入的救災志工、數以萬計的「鏟子超人」，早已用行動證明了一件事，我們都屬於花蓮，花蓮的山水從不拒絕任何人的奉獻，花蓮有世界級的好山好水，不應被政治上的窮山惡水所污染，更不應被一家一室所堰塞。花蓮不姓「傅」，花蓮不是傅家的花蓮，是花蓮人的花蓮，是台灣的花蓮，是世界的花蓮。

花蓮有世界級的好山好水，不應被政治上的窮山惡水所污染，我的參選，不是為了佔據花蓮，而是為了打開花蓮，打開被壟斷的政治，打開被封閉的未來。花蓮不只值得乾淨的空氣與壯麗的山海，花蓮更值得清明的政治、可被監督的權力，以及不再被任何家族綁架的未來。這不是一場私人恩怨，這是一場民主的自救。

《不切除病灶，就只能一起沉淪》

一條河若二十三年不曾清淤，必然淤塞腐臭；台灣不是不能有家族政治，但人民不該容忍壟斷的家族政治，更不該接受已然「王朝化」的家族政治。「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。所以，我，何啟聖，站出來，正式宣布投入這場改變，為民主而戰。

