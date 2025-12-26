快訊／余家昶家屬再發5點聲明 婉拒捐款盼大眾延續愛

台北車站站內持續有民眾獻花致意。（圖／東森新聞）





「北車英雄」余家昶為阻止張文隨機殺人不幸罹難，其英勇不僅令社會無比敬佩，來自各界的慰問與經濟支援也持續湧入。不過余家家屬今（26日）發表最新聲明，婉拒各界捐款，希望外界能以余家昶的名義幫助社會上更多需要幫助的人，讓余家昶的愛延續到每個角落。

張文19日在台北車站M7出口附近、中山商圈丟擲煙霧彈後持刀攻擊民眾，最終在圍捕過程中墜樓身亡，全案共導致4死11傷。余家昶當晚為阻止張文在M7逞凶，逆著逃難人潮衝進煙霧與張文扭打，心肺遭一刀刺穿當場死亡。

警方後續勘驗現場，發現現場遺留1箱已燒毀的汽油彈，研判張文當時打算對群眾丟擲汽油彈，但在與張文打鬥時不慎點燃，只能在殺害余家昶後先逃離現場。

余家昶捨身阻止更大災難的事蹟，令各界無比感念。余家昶悲痛表示，兒子人耿直、孝順，自幼受上校退伍、曾參與忠烈祠策劃的父親耳濡目染，養成了他熱心助人、仗義執言的正義性格。余媽媽沉痛之餘，更希望能將他這份為國為民的精神，永遠銘記，並期盼他能榮耀入祀忠烈祠，成為世世代代的典範。

余家家屬今天發表最新聲明，希望外界對「先夫(父)」的敬謝，能以先夫(父)的名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

余家昶家屬聲明全文：

一、本人之先夫(父) 余家昶先生於民國114年12月19日於捷運臺北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，本人身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝！

二、然迄今部分媒體朋友以文字或影音方式曝光本人之姓名、相貌及各項先夫(父) 余家昶先生身後事宜之細節等情，已使本人不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。特此敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。

三、另社會各界藉各管道向本人表達欲捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於先夫(父)敬謝之意，本人籲請得以先夫(父) 余家昶先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

四、此外，本人知悉社會大眾基於感念先夫(父) 余家昶先生見義勇為之行為，自行合成先夫(父) 余家昶先生及家屬照片之方式於網路平臺散佈或公開，以表達緬懷之意，本人對此均甚為理解與感謝，然請顧慮本人仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。

五、本人併於此重申未接受任何媒體朋友之約訪、報導，日後亦不同意接受任何媒體朋友之採訪，再次籲請各方媒體尊重本人身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。特此聯合聲明如上。

