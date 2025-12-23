快訊／余家昶確定入祀桃園忠烈祠 張善政曝儀式舉行時間

記者李鴻典／台北報導

桃園市長張善政今（23）天下午在社群平台發文宣布，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

余家昶挺身制止北捷攻擊案嫌犯張文而身亡，外界關注能否入祀忠烈祠。立法院內政委員會22日通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。

張善政23日下午在臉書貼照發文寫下，向余家昶先生致上最高敬意；入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影。

張善政說，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政強調，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

張善政說，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

