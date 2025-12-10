快訊／你領了沒？普發現金累計超過2000萬人次 財政部長證實了

財經中心／王文承報導

財政部長莊翠雲今（10）日證實，全台已有超過2000萬人次完成普發現金領取。（圖／記者師瑞德攝影）

普發現金領取進度更新！財政部長莊翠雲今（10）赴立院備詢時證實，截至目前為止，全台共累計已超過2千萬人次領取普發現金1萬元，顯示民眾領取十分分踴躍。

根據《普發現金》官網最新數據，截至12月10日上午11時，登記入帳人數達865萬人、ATM領現約488萬人、郵局領現約209萬人，合計近1500萬筆資料。財政部進一步表示，若加計特定族群直接入帳與偏鄉造冊發放，實際領取人次已超過2000萬。

郵局免分流領現 ATM入帳同步進行



普發現金自11月起陸續開放五大領取管道，包括官網登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃、直接入帳與偏鄉造冊發放。

自11月30日起，郵局臨櫃領現不再分流，民眾持身分證或具照片的健保卡即可領取，操作更便利。

財政部提醒防詐 僅此官方網站可查詢



財政部提醒，普發現金唯一官方網站為「10000.gov.tw」，民眾切勿點擊不明簡訊連結或提供金融資料，以防詐騙。若接獲可疑電話或訊息，可撥打165反詐騙專線查證。

