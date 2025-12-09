快訊／佳德鳳梨酥卡「黑色異物」！北市衛生局揪2缺失：不改最重罰2億

記者施春美／台北報導

北市衛生局9日表示，經現場稽查，佳德鳳梨酥現場剛製作完成及已包裝之鳳梨酥均未見異物。(圖／北市衛生局提供)

知名糕餅店「佳德糕餅鋪」近日被民眾投訴，鳳梨酥竟含有「黑色異物」。店家對此表示，無法確定來源，已回收該份鳳梨酥並退費。台北市衛生局今（9日）表示，已派員前往店面和工廠稽查，揪出「食品及冰箱內食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失事項，已責令業者於12月16日前改善完成，否則可處6萬至2億元罰鍰。

有民眾日前購買佳德鳳梨酥，拆該包裝竟發現外層夾著黑色異物，向店家反應後，店家僅收回產品送回工廠檢視，未再進一步說明，也無致歉或後續處理。該民眾在Google評論「這種40年老店的衛生，真不敢讓人再碰。」並PO出多張照片，照片中肉眼可見鳳梨酥中有一大塊黑色異物。



北市衛生局今表示，因此案涉及食安問題，今上午已依規定前往店家和工廠，針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查。經稽查現場剛製作完成及已包裝之鳳梨酥「均未見異物」，但查有販售場所「食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理」等缺失事項，已責令業者於12月16日前改善完成。

廣告 廣告

衛生局並表示，若業者期屆複查仍不符規定，依違反《食安法》第8條第1項及依同法第44條處6萬到2億元罰鍰。

更多三立新聞網報導

獨家／青少年瘋「這飲料」嚇壞醫：恐傷心血管 我不讓小孩碰！

不是肌肉！醫揭「1處緊實」超健康：能防猝死、糖尿病

不只減重！瘦瘦針還降50%腸癌死亡率 「這族群」最受用

重大發現！「1事」降低45%失智風險：現在開始就有用

