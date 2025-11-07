快訊／來台1.5天明赴台積電運動會⋯扼腕去不了夜市！黃仁勳：很快回來

記者林昱孜／台南報導

輝達確定落腳北士科T17、T18之際，今（7）日黃仁勳搭乘私人飛機抵達台直飛台南機場，2時30分抵達，不少粉絲收到消息，準備簽名板在機場守候，黃仁勳親切合影、簽名超親民，這次預計在台灣停留1.5天，先訪台積電奈米3廠，明（8）日將現身台積電運動會，這一次並未有與台北市長蔣萬安碰面的計劃。

黃仁勳搭專機抵達台南，將在台南停留5個小時。（圖／記者林昱孜攝影）

黃仁勳黑色夾克、白色褲子抵台，儘管經歷的長時間的航程，仍面帶笑容相當親切，一現身就說「大家好，Nice to see you」。黃仁勳表示，這次將在台南停留5小時，在台北幾個小時，隨後即回家，媒體詢問是否會前往台積電運動會，黃仁勳笑回：「這還是個秘密嗎？」。

廣告 廣告

台南市副市長趙卿惠（右）到場接機。（圖／記者林昱孜攝影）

傳出黃仁勳將到台南夜市品嚐台南小吃，他切換成中文回答：「可能沒有時間，很希望去」，接著又改用英語回答，因為已經在世界旅遊3週，需要回家了，想念家裡寵物了，不過沒關係，自己很快會回來。

黃仁勳將在台灣停留1.5天，8日將參加台積電運動會。（圖／記者林昱孜攝影）

台南參觀完台積電奈米3廠結束後，即將前往台北，是否會與台北市長蔣萬安碰面？黃仁勳表示，這次沒有與蔣萬安碰面的計畫。

熱情粉絲到機場接機，請黃仁勳簽名。（圖／記者林昱孜攝影）

更多三立新聞網報導

浴血重生！議員收養入籍台南市專車直送新家 南投「滴血老牛」現況曝光

傻眼！台南鐘點教師作弊「選擇題2→3」改答送分 國小生抓包通報校方

獨家／他PO網爆「墾丁3盤shot噴1.4萬」槓調酒攤 業者火大提告結果出爐

最強奶媽謝薇安全說了！她揭露黃明志「噁心證據」：想用錢壓、涉毒甩鍋

