快訊／來領300萬！新刮刮樂《鈔票一把抓》熱情開刮 財神快點CCC進來
財經中心／師瑞德報導
迎接歲末歡聚旺季，台灣彩券公司今（2）日正式推出最新款刮刮樂《鈔票一把抓》，每張售價新台幣300元，祭出總獎金逾11億元、超過226萬個中獎機會，其中還包括6個高達300萬元的頭獎，讓喜愛刮刮樂的民眾，在歡樂時光中大膽「抓財神」。
新款刮刮樂《鈔票一把抓》票面設計以雙手從滿滿鈔票與金幣的寶箱中猛力抓出的畫面呈現，象徵將財運、好運一把抓住的概念，傳遞「財富到手、鈔票滿滿」的視覺印象，讓人一看就想刮！
玩法方面則採用最受歡迎的「對幸運號碼」機制，只要任一「您的號碼」對中「幸運號碼」即可獲得對應獎金。此外，只要刮出一個「鈔票」符號，便可直接將整個刮區內所有獎額一次帶走，增加中大獎的驚喜感。一張最多有15次中獎機會，總中獎率達37.04%，不僅刺激好玩，更是歲末聚會中的熱門話題之一。
本次《鈔票一把抓》總獎項超過226萬個、總獎金突破11億元，讓玩家在娛樂之餘，也能有機會抱走大獎，為年底生活加一點驚喜金。
台灣彩券公司表示，歲末年終期間，不論尾牙活動、朋友聚會、家庭聚餐，都很適合以刮刮樂作為有趣又具期待感的小禮物，既能帶來歡笑，也可能讓親友一夕致富。此外，每購買一張刮刮樂，也同時為社會公益盡一份心力，為台灣各地弱勢族群送上溫暖。
欲了解更多《鈔票一把抓》及其他熱門刮刮樂資訊，可至台灣彩券公司官方網站：www.taiwanlottery.com查詢「熱賣中刮刮樂」與「新聞與公告」專區，更多驚喜與好運等你來刮！
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
