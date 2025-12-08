快訊／依依曝喜訊「試管成功」！甜喊：與納豆有小寶寶了

（記者張芸瑄／綜合報導）44歲的納豆與妻子依依去年底完成結婚登記，小倆口8日對外分享喜訊，正式宣布即將迎接第一個孩子。依依透過影片透露，目前已懷孕超過3個月，醫生預估明年6月生產，粉絲紛紛獻上祝福。

依依表示，夫妻倆從今年1月舉行婚宴後便積極備孕，多次嘗試後最終決定改以試管療程協助受孕。為了提高成功率，她必須連續施打排卵針，腹部上留下明顯瘀青；直到9月底接到確診懷孕的報告時，她與納豆當場激動落淚。只是懷孕初期曾出現出血狀況，也讓兩人度過一段擔心不安的時期。

圖／44歲的納豆與妻子依依去年底完成結婚登記，小倆口8日對外分享喜訊，正式宣布即將迎接第一個孩子。（翻攝 依依臉書）

回顧過往，依依曾在今年8月談到自己的生育計畫，直言希望未來能生下三個孩子，覺得「時間差不多了，要開始努力」。當時妹妹才剛生產，讓她更期待加入媽媽行列。談到未來性別，納豆笑言女兒也很好，「女孩很野也很可愛」，並打趣說不特別想生兒子，一切「順其自然」。他也透露夫妻倆尚未安排蜜月行程，心情保持平常心，專注迎接即將到來的新生命。

