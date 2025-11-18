快訊／保七刑大大隊長陳屍八通關古道 豪大雨遺體運不下山

社會中心／南投報導

保七大隊長張益誠登山猝逝，遺體因豪大雨無法運下山。（圖／翻攝警政署官網）

現任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠（53歲），今天（18日）上午7時41分，被登山客發現倒臥在南投縣信義鄉八通關古道6.5K路段旁，已無生命跡象，保七總隊目前已介入調查，將釐清張員的確切死因及相關事發經過，並協助家屬處理後續事宜。空勤總隊今天2度派遣直升機要吊掛張益誠遺體下山，但因南投縣山區豪大雨不斷無法出勤，南投縣消防局預計派出搜救人員，從南投東埔登山口入山，以人力將張益誠遺體運下山。

投縣消防局今日上午7時41分許接獲報案，有山友在八通關古道6.5公里處，發現有1名男子路倒，且已無生命跡象，經山友查看路倒男子手機後，發現該名男子為保七總隊刑大大隊長張益誠。經查，張益誠於本月16日申請攀登秀姑巒山，且預計於19日下山返程。據了解，與張益誠同行的山友表示，由於張益誠因出現腹痛、身體不適，今日未與登山隊一同行進，未料竟發生意外。

保七總隊接獲通報後，緊急申請空勤總隊出動直升機吊掛張益誠遺體下山，但因南投山區豪大雨不斷，造成視線不佳影響飛航安全無法出勤，保七總隊會同南投消防局共組搜救隊，今天中午從南投東埔登山口入山，預計張益誠遺體以人力搬運下山。若空勤總隊搜救直升機明天可執行吊掛作業，張益誠遺體應可明天順利運回，如過天候不允許，需等地面搜救人員將遺體搬下山，則可能需2天以上的時間。

