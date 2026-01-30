快訊／修法解套救國團！藍白聯手不甩民間反彈 黨產條例三讀通過

記者楊士誼／台北報導

立法院今（30）日為本會期最後一天開會，針對多項法案大清倉，其中國民黨立委游顥等人提出的黨產條例第四條修法，被質疑是替救國團、婦聯會等曾屬於黨國的團體解套，更有多個民間團體與多人連署，反對藍營修法。稍早立院表決以同意60票、不同意48票三讀通過。

根據修法內容，本法第四條對「附隨組織」的定義原為「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」。修法後新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」。

該法先前引起民進黨團、經民連等多個公民團體反對，直指這項修法為救國團、婦聯會解套，若修法通過恐導致相關團體的不當黨產無法取回。此外救國團取得之土地、房產、劍潭青年活動中心等恐無法收回。

黨產會昨日也聲明，救國團被認定為國民黨附隨組織之訴訟，台北高等行政法院已判決黨產會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。尊重法院獨立審判的空間，難道不是法治社會的共識？黨產會呼籲立委們正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還台北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

