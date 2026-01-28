快訊／一個月換4支球隊！鄭宗哲轉戰華盛頓國民
我國旅美內野手鄭宗哲的休賽季「浪人記」還在持續上演！華盛頓國民隊於美國時間週三（28日）正式宣布，從紐約大都會隊的讓渡名單中撿走鄭宗哲，並為了清出40人名單空間，將左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡（DFA）。
頻繁轉隊成「浪人」 國民看中內野深度與速度
鄭宗哲在這個休賽季經歷了罕見的頻繁異動，先是在去年12月19日遭匹茲堡海盜隊DFA，隨後於今年1月8日被坦帕灣光芒隊撿走，僅過4天又遭光芒DFA。
1月16日轉戰紐約大都會隊，但在1月21日再度被放進讓渡名單。如今國民隊出手網羅，成為他近一個月內的第4個新東家。
外媒分析，國民隊之所以願意給予機會，主要是看中鄭宗哲仍保有最後一年的「小聯盟下放權（Minor League Option）」，這讓球團在調度上保有彈性。
此外，儘管鄭宗哲去年在3A的打擊成績並不突出（打擊率0.207、上壘率0.305、長打率0.267），但他擁有極佳的速度（單季20盜）以及能勝任游擊、二壘、三壘的穩健防守能力，被視為能在大聯盟春訓中競爭內野工具人角色的合適人選。
鄭宗哲春訓將力拚替補席次
回顧2025年球季，鄭宗哲在海盜隊迎來了大聯盟初登板，雖然留下的樣本數不多（7打數無安打），但也完成了台灣野手在大聯盟出賽的重要里程碑。
《MLB Trade Rumors》資深記者亞當斯（Steve Adams）撰文指出，國民隊目前的內野核心包括游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）、二壘手賈西亞（Luis Garcia Jr.）以及三壘手豪斯（Brady House）。
鄭宗哲若能把握春訓機會展現守備價值，將有機會成為這些主力身後的重要替補活棋，特別是在阿布拉姆斯近期頻繁出現在交易傳聞的情況下，鄭宗哲的存在能為國民隊提供更多保險。
鄭宗哲預計將隨國民隊參加即將展開的春訓，這也解釋了為何他必須提前結束台灣隊集訓返美，力拚在開季名單中卡位。
